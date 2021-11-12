Вопрос коммерческой продажи вакцины Pfizer рассматривают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил готовность Минздрава касательно продажи вакцины Pfizer для разных категорий казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас Pfizer на данный момент запланирован только для детей, для кормящих и для беременных. Мы прорабатываем параллельно вопрос о возможности коммерческой продажи для остальных категорий. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с организациями», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Ранее, министр здравоохранения рассказал о сроках ревакцинации.

«У нас возможность ревакцинироваться появилась – мы начали в феврале, если вы посчитаете, получив две дозы, то как раз выходит это время. И в первую очередь, в феврале у нас работники первой линии прививались. Поэтому сейчас все логично», - сказал А. Цой.

Кроме того, глава Минздрава прокомментировал вопрос переполненных в пандемию автобусов.

«Эти требования есть, если есть конкретный случай с документацией, с фиксированием, накладываются штрафы на организатора перевозок. Каждая компания обязана, она несет ответственность за соблюдение санэпидрежима на своих объектах либо на транспортных средствах», - отметил А. Цой.

