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Вопрос коммерческой продажи вакцины Pfizer рассматривают в Казахстане

12 Ноября 2021 18:13
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Вопрос коммерческой продажи вакцины Pfizer рассматривают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил готовность Минздрава касательно продажи вакцины Pfizer для разных категорий казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас Pfizer на данный момент запланирован только для детей, для кормящих и для беременных. Мы прорабатываем параллельно вопрос о возможности коммерческой продажи для остальных категорий. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с организациями», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Ранее, министр здравоохранения рассказал о сроках ревакцинации.

«У нас возможность ревакцинироваться появилась – мы начали в феврале, если вы посчитаете, получив две дозы, то как раз выходит это время. И в первую очередь, в феврале у нас работники первой линии прививались. Поэтому сейчас все логично», - сказал А. Цой.

Кроме того, глава Минздрава прокомментировал вопрос переполненных в пандемию автобусов.

«Эти требования есть, если есть конкретный случай с документацией, с фиксированием, накладываются штрафы на организатора перевозок. Каждая компания обязана, она несет ответственность за соблюдение санэпидрежима на своих объектах либо на транспортных средствах», - отметил А. Цой.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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