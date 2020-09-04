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Вопрос формата школьных учебников поднял Асхат Аймагамбетов

4 Сентября 2020 16:20
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Вопрос формата школьных учебников поднял Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос формата школьных учебников поднял глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал министр образования и науки в ходе совещания ведомства, при составлении учебников особо важен их формат.


«Один учебник одного формата, другой учебник другого формата, третий - другого. Элементарно, когда встречаешься с учителями начальных классов, они жалуются и говорят, что учебники разные по формату. Условно, открываешь учебник и рядом ребенок ставит рабочую тетрадь на маленькой парте, и уже это неудобно. Все эти нюансы казалось бы это мелочь. Но из таких мелочей складывается общая картина», - обратился Асхат Аймагамбетов.


Также министр обратил внимание и на шрифты и красочность издаваемых учебников.


«Сколько цветов должно быть, какое оформление должно быть... Те же самые ссылки на интернет-ресурсы. Когда авторы пишут и делают ссылки на домашнее задание, и написано, что надо зайти на такой-то ресурс, мы понимаем, что смысл был в том, что дети были информационно грамотными. Но мы должны понимать, что не у каждого ребенка есть возможность, делая обязательное домашнее задание, иметь доступ к Интернету. Все вопросы, безусловно, являются важными. Мы все предусмотрели в действующих правилах», - добавил глава МОН РК.


Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов пояснил , какие правила должны учитывать при составлении и издании учебников.



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#Образование   #МОН  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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