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Вопрос формата школьных учебников поднял Асхат Аймагамбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос формата школьных учебников поднял глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказал министр образования и науки в ходе совещания ведомства, при составлении учебников особо важен их формат.
«Один учебник одного формата, другой учебник другого формата, третий - другого. Элементарно, когда встречаешься с учителями начальных классов, они жалуются и говорят, что учебники разные по формату. Условно, открываешь учебник и рядом ребенок ставит рабочую тетрадь на маленькой парте, и уже это неудобно. Все эти нюансы казалось бы это мелочь. Но из таких мелочей складывается общая картина», - обратился Асхат Аймагамбетов.
Также министр обратил внимание и на шрифты и красочность издаваемых учебников.
«Сколько цветов должно быть, какое оформление должно быть... Те же самые ссылки на интернет-ресурсы. Когда авторы пишут и делают ссылки на домашнее задание, и написано, что надо зайти на такой-то ресурс, мы понимаем, что смысл был в том, что дети были информационно грамотными. Но мы должны понимать, что не у каждого ребенка есть возможность, делая обязательное домашнее задание, иметь доступ к Интернету. Все вопросы, безусловно, являются важными. Мы все предусмотрели в действующих правилах», - добавил глава МОН РК.
Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов пояснил , какие правила должны учитывать при составлении и издании учебников.
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