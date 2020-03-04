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Вопрос эвакуации казахстанцев из Южной Кореи пока не рассматривается - МИД РК

4 Марта 2020 11:30
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Вопрос эвакуации казахстанцев из Южной Кореи пока не рассматривается - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос об эвакуации казахстанцев из Южной Кореи, где увеличивается число больных коронавирусом, пока не рассматривается. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В тех странах, где выявлен коронавирус, наше ведомство проводит усиленные работы. Если мы сообщали, что более 800 граждан Казахстана были на учете в Южной Корее, то теперь 1500 граждан встали на учет. В целом, в Южной Корее находится порядка 35 тысяч казахстанцев. Пока вопрос об эвакуации не идет. Есть рейсы регулярные, да, они сократились, но тем не менее рейсы сохраняются», - прокомментировал Айбек Смадияров в ходе брифинга в МИД РК.

Ранее в МИД РК сообщили, что информация в СМИ о казахстанце, заболевшем коронавирусом в Южной Корее, не подтвердилась.


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Ключевые слова: МИД РК, Корея, Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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