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    13:09, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Вопрос экстрадиции Дины Тансари остается открытым – Генпрокуратура РК

    Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев рассказал о ситуации с основательницей фонда «НеМолчи» Диной Тансари, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вопрос экстрадиции Дины Тансари остается открытым – Генпрокуратура
    Фото: instagram.com/nemolchikz_official

    По его словам, черногорская сторона еще не приняла решение об экстрадиции правозащитницы. 

    — Она сейчас скрывается в Черногории. В ее отношении был объявлен розыск.Материалы направлены. Насколько я знаю, сейчас черногорская сторона рассмотрела, примет решение и будем дальше смотреть, как получится, — сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, правозащитницу объявили в розыск в конце 2023 года по уголовному делу о мошенничестве. Информация о розыске появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

    Ранее Дину Тансари задержали в Подгорице по распоряжению следственного судьи Высшего суда на основании предварительного запроса об экстрадиции со стороны Казахстана. Данную информацию подтверждали местные СМИ.

    Верховный суд Черногории отказал в экстрадиции правозащитницы и она была освобождена из-под стражи.


    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право Черногория
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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