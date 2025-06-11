Вопрос экстрадиции Дины Тансари остается открытым – Генпрокуратура РК
Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев рассказал о ситуации с основательницей фонда «НеМолчи» Диной Тансари, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, черногорская сторона еще не приняла решение об экстрадиции правозащитницы.
— Она сейчас скрывается в Черногории. В ее отношении был объявлен розыск.Материалы направлены. Насколько я знаю, сейчас черногорская сторона рассмотрела, примет решение и будем дальше смотреть, как получится, — сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.
Напомним, правозащитницу объявили в розыск в конце 2023 года по уголовному делу о мошенничестве. Информация о розыске появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
Ранее Дину Тансари задержали в Подгорице по распоряжению следственного судьи Высшего суда на основании предварительного запроса об экстрадиции со стороны Казахстана. Данную информацию подтверждали местные СМИ.
Верховный суд Черногории отказал в экстрадиции правозащитницы и она была освобождена из-под стражи.