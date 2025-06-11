Вопрос экстрадиции Дины Тансари остается открытым – Генпрокуратура РК

По его словам, черногорская сторона еще не приняла решение об экстрадиции правозащитницы.

— Она сейчас скрывается в Черногории. В ее отношении был объявлен розыск.Материалы направлены. Насколько я знаю, сейчас черногорская сторона рассмотрела, примет решение и будем дальше смотреть, как получится, — сказал Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

Напомним, правозащитницу объявили в розыск в конце 2023 года по уголовному делу о мошенничестве. Информация о розыске появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов.



Ранее Дину Тансари задержали в Подгорице по распоряжению следственного судьи Высшего суда на основании предварительного запроса об экстрадиции со стороны Казахстана. Данную информацию подтверждали местные СМИ.

Верховный суд Черногории отказал в экстрадиции правозащитницы и она была освобождена из-под стражи.





