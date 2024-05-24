Вопрос доступных кредитов для обрабатывающей промышленности подняли в Сенате РК

Проблему дефицита длинных и доступных заемных средств поднял председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Уже не первый год мы говорим о дефиците длинных и доступных заемных средств. И это происходит на фоне огромных доходов банковского сектора и высокой базовой ставки Национального Банка, — сказал Маулен Ашибаев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития обрабатывающего сектора в Сенате.

Председатель Сената заявил, что меры государственной поддержки, в свою очередь, предоставляются несколькими институтами по различным приоритетным отраслям.

Например, в отраслевой структуре свыше 58% кредитного портфеля Банка развития Казахстана приходится на металлургию, производство нефтепродуктов и горнодобывающий сектор. В основном поддержку получают крупные предприятия страны.

— Поэтому обеспечение доступного и долгосрочного кредитования остается одной из главных задач для развития обрабатывающей промышленности. Наряду с этим, необходимо отметить важность исполнения поручения Главы государства по обеспечению данного сектора отечественным сырьем. Необходимые законодательные нормы Парламент принял. По имеющейся информации, в настоящее время заключено 25 соглашений между производителями сырья и переработчиками алюминиевой и медной продукции, — отметил Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, по его словам, остаются актуальные проблемы, связанные с высокой стоимостью отдельных видов отечественного сырья, что, в свою очередь, снижает конкурентоспособность переработанной продукции.