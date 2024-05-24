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    12:17, 24 Май 2024 | GMT +6

    Вопрос доступных кредитов для обрабатывающей промышленности подняли в Сенате РК

    Вопрос доступных кредитов для обрабатывающей промышленности подняли в Сенате РК
    Фото: freepik.com

    Проблему дефицита длинных и доступных заемных средств поднял председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Уже не первый год мы говорим о дефиците длинных и доступных заемных средств. И это происходит на фоне огромных доходов банковского сектора и высокой базовой ставки Национального Банка, — сказал Маулен Ашибаев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития обрабатывающего сектора в Сенате.

    Председатель Сената заявил, что меры государственной поддержки, в свою очередь, предоставляются несколькими институтами по различным приоритетным отраслям.

    Например, в отраслевой структуре свыше 58% кредитного портфеля Банка развития Казахстана приходится на металлургию, производство нефтепродуктов и горнодобывающий сектор. В основном поддержку получают крупные предприятия страны.

    — Поэтому обеспечение доступного и долгосрочного кредитования остается одной из главных задач для развития обрабатывающей промышленности. Наряду с этим, необходимо отметить важность исполнения поручения Главы государства по обеспечению данного сектора отечественным сырьем. Необходимые законодательные нормы Парламент принял. По имеющейся информации, в настоящее время заключено 25 соглашений между производителями сырья и переработчиками алюминиевой и медной продукции, — отметил Маулен Ашимбаев.

    Вместе с тем, по его словам, остаются актуальные проблемы, связанные с высокой стоимостью отдельных видов отечественного сырья, что, в свою очередь, снижает конкурентоспособность переработанной продукции.

    — Поэтому необходимо продолжить эту работу как по увеличению объемов поставляемого сырья по доступным ценам, так и по расширению номенклатуры перерабатываемой продукции, — резюмировал Маулен Ашимбаев.

    Теги:
    Сенат Нацбанк Казахстана Маулен Ашимбаев Промышленность Кредит Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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