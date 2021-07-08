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    16:59, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Вопрос бесплатных ПЦР-тестов прокомментировали в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос о проведении ПЦР-тестов на бесплатной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудников компаний квазигосударственного сектора, отказавшихся от вакцинации, принуждают сдавать на ПЦР-тест на еженедельной основе, за свой счет. Объясните, пожалуйста, почему вакцинация осуществляется за счет государства, а ПЦР жители должны оплачивать сами. Планируется ли введение ПЦР-тестов на бесплатной основе», - прозвучал вопрос от журналиста в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    По словам Айжан Есмагамбетовой, постановлением главного государственного санитарного врача определены 12 категорий, для которых ПЦР-тестирование проводится бесплатно.

    «Это лица с клиническими проявлениями, контактные, беременные. Для других лиц не предусматривается бесплатное ПЦР-тестирование. У казахстанцев есть право выбрать вакцинацию или ПЦР-тест. Если вакцинация – это бесплатно, если ПЦР – не финансируется из бюджета государства», - ответила спикер.

    По словам главы комитета, многолетний опыт вакцинации показывает, что ни одно иное вмешательство в сфере общественного здравоохранения не дает такого эффекта в борьбе с инфекционными заболеваниями, как вакцинация.

    «Поэтому в борьбе с коронавирусом это наше основное оружие, она направлена на то, чтобы предотвратить риск заболевания, госпитализации, смертности. Вакцинация в рамках Конституции входит в ГОБМП», - подчеркнула Айжан Есмагамбетова.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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