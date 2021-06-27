Вопрос бесплатных детских секций и кружков решили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области при уточнении бюджета региона на 2021 год выделили средства на государственный спортивный и творческий заказы. Изменения в расходах утвердили депутаты областного маслихата на V, внеочередной сессии, состоявшейся в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Источники дополнительных средств, предлагаемых к распределению, сложились за счёт ожидаемого перевыполнения доходной части бюджета районов и городов, резерва местных исполнительных органов, экономии по итогам госзакупок, возврата трансфертов. Средства направлены на социальную сферу, реализацию бюджетных инвестиционных проектов, на бюджет развития», – доложила руководитель управления финансов Людмила Башарина.

Она сообщила, что предусмотрено финансирование государственного спортивного и творческого заказов. Дети смогут бесплатно посещать секции и кружки по интересам.

Ещё один важный вопрос – обеспечение детской безопасности: в школах будут устанавливать турникеты, системы видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Дополнительно профинансируют ремонты и укрепление материально-технической базы объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта и культуры. Людям с инвалидностью будут компенсировать из бюджета стоимость средств реабилитации, санаторно-курортных путёвок, приобретаемых через портал социальных услуг.

Часть суммы пойдёт на развитие инфраструктуры. Это реконструкция водопроводных сетей, ремонт автодорог и мостов, строительство сетей теплоснабжения и социальных объектов. Финансирование получили проекты по развитию г. Сарани.

Также предусмотрены средства на организацию выборов сельских акимов.

«Мы продолжим реализацию важных для развития региона инициатив и государственных программ. Важный блок – это развитие инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры. Как вы знаете, в этом году будет введено минимум 660 тыс. кв. м жилья – это на четверть больше, чем в 2020-м. Жилой фонд будет увеличен на 7 000 квартир. Соответственно, необходимо подведение инженерных коммуникаций. Этот вопрос будет решён. Продолжим строительство магистральных сетей теплоснабжения в Караганде, котельной – в Шахтинске. Начнём реконструкцию теплосетей в Балхаше», – отметил аким области Женис Касымбек.

В области продолжится поддержка предпринимательских инициатив по программам «Дорожная карта бизнеса – 2025», «Дорожная карта занятости», «Еңбек». Это позволяет создавать новые рабочие места.