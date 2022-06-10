10 Июня 2022 12:37

Вопрос автономного отопления столичных ЖК рассмотрят мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Елдос Абаканов готов поднять проблему отопления столичных ЖК «Будапешт» и «Family Village», подключенных к автономной системе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом мы провели встречу по этому вопросу. Конечно, нужно изучить причину проблемы. Почему акимат разрешил установку автономного отопления объектов? Когда начали строиться эти дома, не было соответствующей инфраструктуры. Тем не менее строительство продолжилось. В зимний период оплата за отопление очень высокая. Об этом нам рассказали жители жилого комплекса «Family Village». За отопление зимой оплата комуслуг доходила до 90 тыс. тенге. То же самое с ЖК «Будапешт», о котором вы упомянули», - сказал Елдос Абаканов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах в рамках конференции, приуроченной к официальному завершению Проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

По его словам, возникают два вопроса: « Во-первых, почему акимат разрешил строить дома там, где нет инфраструктуры? Во-вторых, есть ли в планах акимата наладить централизованное теплоснабжение на таких объектах?».

По его мнению, при правильном соблюдении технологии можно эффективно использовать автономную котельную.

«При заключении технического договора на любое строительство, его застройщик может сказать: «Мы не подключаемся к централизованному отоплению, а строим автономную котельную». В то же время, если смотреть на энергоэффективность, то если бы изначально строительство велось по утвержденным требованиям, если соблюдалась бы вся технология, возможно, население платило бы меньше за тепло. Мы готовы поднять этот вопрос на уровне министерства», - отметил депутат.

«Давайте поднимем вопрос и выясним, почему так получилось, суть. Есть ли в бюджете средства на решение этой проблемы, все это нужно уточнить. Готов направить депутатский запрос по этому вопросу», - заключил Е. Абаканов.