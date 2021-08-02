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    13:29, 02 Август 2021 | GMT +6

    Вопреки запрету астанчане провели той на 200 человек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и Управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Так как, Нур-Султан перешел в «темно-красную зону», приняты ряд ограничительных мер по недопущению распространения инфекции. Строго запрещается проведение торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

    За выходные дни мобильной группой проверено 155, объектов предпринимательства, выявлено 40 нарушений карантина.

    Но, несмотря на действующий запрет, граждане продолжают игнорировать действующее Постановление. Так, в банкетном зале ресторана «Арна» по улице Акан Сері проводился той. В заведении более 200 гостей, не соблюдая карантинных мер, веселились на мероприятии. В момент проверки мобильной группой, той был в самом разгаре.

    В этот же день банкетный зал ресторана «Shatush», также был полон гостей. 150 человек веселились в помещении заведения, среди которых были пожилые люди и малолетние дети.

    В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

    Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам не посещать массовые

    мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Правоохранительные органы
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