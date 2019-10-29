Вооруженный нетрезвый таксист разъезжал по улицам в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Патрульные Алматинской областной полиции задержали занимавшегося частным извозом 48-летнего таксиста, у которого обнаружено и изъято боевое огнестрельное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в Илийском районе, где в ночь на 28 октября в поселке Отеген Батыр полицейский автопатруль остановил автомашину «Лада Приора», водитель которой оказался в алкогольном опьянении, что подтвердило медицинское освидетельствование. При проверке в барсетке у задержанного стражи порядка обнаружили пистолет Макарова с полной обоймой из восьми патронов, калибра 9 мм.

«Сейчас по указанному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст.287 ч.3 УК РК (Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Номера на пистолете стерты и его принадлежность пока не установлена. В этой связи назначены необходимые экспертизы, в ходе которых изъятый «ПМ» будет также проверен на причастность к преступлениям с применением огнестрельного оружия», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что водителю пока грозит административное наказание за управление авто в нетрезвом состоянии, а также уголовная ответственность за незаконное хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Задержанный пояснил, что автомашина им арендована для частного извоза, а пистолет, возможно, оставленный одним из клиентов, он обнаружил месяц назад во время уборки салона. В настоящее время подозреваемый помещен и содержится под стражей в Илийской районной полиции», - дополнили в пресс-службе.