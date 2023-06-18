15:09, 18 Июнь 2023 | GMT +6
Вооруженный мужчина заперся в здании банка в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi вместе с клиентами банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации POLISIA.KZ, в здании Каспий банка на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен.
«На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры. Стражи порядка просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу», - говорится в сообщении МВД РК.
Ранее в социальных сетях распространились фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как здание банка оцепили полицейские.