Вооруженный мужчина заперся в здании банка в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi вместе с клиентами банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации POLISIA.KZ, в здании Каспий банка на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен.

«На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры. Стражи порядка просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу», - говорится в сообщении МВД РК.

Ранее в социальных сетях распространились фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как здание банка оцепили полицейские.