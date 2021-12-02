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Вооруженный мужчина ворвался в магазин в Алматинской области

2 Декабря 2021 19:54
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Вооруженный мужчина ворвался в магазин в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области вооруженный мужчина ворвался в магазин и требовал пива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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26 ноября в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о том, что на один из магазинов поселка Алмалыбак совершен вооруженный налет. Выехавшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что вооруженный мужчина ворвался в точку розлива пива и, угрожая продавцу охотничьим ружьем, требовал выпивки.

Работникам удалось своими силами задержать злоумышленника. Им оказался 54-летний местный житель, которого передали полицейским. При задержании произошел самопроизвольный выстрел, который срикошетил в стену. Никто из участников инцидента не пострадал.

– Выяснилось, находившийся в алкогольном опьянении мужчина ранее заходил в пивной магазин, где спровоцировал ссору с одним из продавцов. Позднее он вновь вернулся в магазин, вооружившись охотничьим ружьем, и потребовал отпустить ему пиво. В ходе словесной перепалки продавцу удалось обезоружить посетителя, – сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч.3 п.2 УК РК «Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного оружия». Оружие изъято и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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