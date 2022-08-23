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    22:25, 22 Август 2022 | GMT +6

    Вооруженный мужчина угрожал жительнице Степногорска

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вооруженный мужчина угрожал жительнице Степногорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции города Степногорска поступило телефонное сообщение местной жительницы о том, что 21 августа в 02:30 к ее знакомой пришел неизвестный мужчина, угрожая при этом применением предметом, похожим на оружие.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность данного мужчины. Им оказался 50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. У злоумышленника изъят обрез незарегистрированного мелкокалиберного охотничьего ружья.

    Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 287 УК РК «Незаконные хранение, ношение оружия». В рамках расследования полицейские уточняют обстоятельства инцидента.


    Теги:
    Акмолинская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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