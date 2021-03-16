Вооруженный мужчина пытался воспользоваться услугами такси в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинец, вооруженный огнестрельным оружием, пытался добраться до кафе, чтобы разобраться там со своим знакомым. Об опасном пассажире в полицию сообщил таксист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 13 марта сотрудниками патрульной полиции управления полиции города Кокшетау по горячим следам был задержан злоумышленник, благодаря гражданской сознательности водителя такси.

«Мужчина отказался довозить нетрезвого пассажира с оружием до кафе, куда его просил доставить клиент. Он сообщил об опасном пассажире в дежурную часть. По словам свидетеля, злоумышленник угрожал по телефону своему знакомому, находившемуся в одном из развлекательных заведений областного центра», - отметили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 45-летний ранее судимый житель города Кокшетау, у которого изъято огнестрельное оружие марки «Сайга». По факту возбуждено досудебное производство по ст. 115 УК РК «Угроза». Избрана мера процессуального принуждения - «Содержание под стражей».

Как добавили в полиции, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» за незаконное ношение или хранение запрещенных предметов уже задержано 60 лиц. Пять из них - за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, 48 - за ношение холодного оружия.

Напомним, для усиления борьбы с преступностью, предупреждения и пресечения правонарушений в общественных местах с 12 по 18 марта в Акмолинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».



