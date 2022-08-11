Вооруженный ливанец захватил заложников в бейрутском банке

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – В четверг вооруженный мужчина взял заложников в отделении банка в Бейруте, потребовав от банка вернуть его деньги, которые были заморожены в результате финансового кризиса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал MTV Lebanon.

Незадолго до полудня в четверг вооруженный мужчина вошел в отделение Федерального банка Ливана в районе Хамра на западе Бейрута с огнестрельным оружием, после чего взял в заложники неустановленное количество человек, находящихся в то время в здании банка.

«Он потребовал доступ к сумме, равной около 200 тыс. долларов США, которые были у него на банковском счете, и когда сотрудник отказал в просьбе, он начал кричать, что его родственники в больнице. Затем он вытащил пистолет», передает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана.

На видео, циркулирующих в социальных сетях, изображен мужчина, который держит пистолет и кричит на сотрудников Федерального банка, чтобы они вернули ему деньги.

Как сообщается, он угрожал поджечь себя и убить тех, кто находится в отделении, если сотрудники не передадут ему его деньги.

«У моего брата в банке 210 тыс. долларов, и он хочет получить всего 5 тыс. долларов на оплату больничных счетов», - заявил журналистам брат захватившего отделение банка Атеф аль-Шейх Хусейн.

По данным «Союза вкладчиков Ливана», отец мужчины, захватившего здание банка, находится в больнице и ему требуется около 50 тыс. долларов США на лечение.

Профсоюз добавил, что за последние три года мужчина смог снять со своего счета только 1 тыс. долларов, несмотря на то, что у него были депозиты на общую сумму 209 тыс. долларов США.

Некоторым клиентам банка удалось сбежать до того, как он закрыл двери для остальных, сказал источник, который не смог уточнить, сколько клиентов или сотрудников было в отделении.

Министерство внутренних дел сообщило, что, по крайней мере, один пожилой мужчина был освобожден из банка из-за его возраста, и для начала переговоров с захватчиком заложников были направлены правительственные переговорщики.

Ливанский телеканал Al-Jadeed сообщил, что во время инцидента было произведено как минимум два выстрела.

Несмотря на напряженное противостояние, у банка собрались люди, которые выразили сочувствие вооруженному, начав скандировать в его поддержку «Долой власть банков!», выступая против политики банков во время финансового кризиса в стране.

Банки Ливана заморозили счета мелких и средних вкладчиков после начавшегося в 2019 году финансового кризиса в стране, фактически конфисковав сбережения большинства ливанских вкладчиков.

Банки заблокировали счета без какого-либо предварительного разрешения парламента и сопротивлялись любым планам финансового спасения, это привело к тому, что бремя экономических потерь оказались возложены на простых ливанцев, сообщает New Arab.

Сегодня ливанские банки ограничивают ежемесячное снятие наличных в долларах США и позволяют снимать другие ограниченные суммы в ливанских фунтах по ставке, намного меньшей, параллельной рыночной ставки, что приводит к значительному сокращению первоначальной стоимости депозитов.

В банках говорят, что делают исключения для гуманитарных случаев, включая больничное лечение, однако, со слов ливанских вкладчиков, эти исключения применяются довольно редко.

Подобный инцидент происходит не впервые. В январе мужчина с гранатой в руках взял в заложники десятки человек в банке в ливанской провинции Бекаа. В конечном итоге ему отдали часть его сбережений и сдали силовикам. Ему не было предъявлены обвинения в совершении преступлений, поскольку технически деньги вкладчика удерживались незаконно.

Фото: Reuters / AP



