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Вооруженный «до зубов» молодой человек задержан в Нур-Султане
17 Ноября 2019 12:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала астанчанина, позировавшего в соцсетях с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-СУлтана.
Новости по темеПолицеские устроили погоню за «лихачом» без прав в Алматы Полиция обнародовала кадры задержания вооруженного героя видеоролика Аким Алматы проверил работу мобильных пунктов полиции
Видео, в котором молодой человек демонстрирует несколько видов оружия, появилось в интернете 14 ноября и стало предметом обсуждения в социальных сетях.
«Полицейские незамедлительно отреагировали, изучив видео, приняли необходимые меры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 24 -летний местный житель», - сообщает Департамент полиции.
Со слов задержанного, видео снято около месяца назад.
Проводится досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК.
Департамент полиции предоставил МИА «Казинформ» оперативное видео задержания.
Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью,
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