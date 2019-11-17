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Вооруженный «до зубов» молодой человек задержан в Нур-Султане

17 Ноября 2019 12:35
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Вооруженный «до зубов» молодой человек задержан в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция задержала астанчанина, позировавшего в соцсетях с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-СУлтана.

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Видео, в котором молодой человек демонстрирует несколько видов оружия, появилось в интернете 14 ноября и стало предметом обсуждения в социальных сетях.

«Полицейские незамедлительно отреагировали, изучив видео, приняли необходимые меры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 24 -летний местный житель», - сообщает Департамент полиции.

Со слов задержанного, видео снято около месяца назад.

Проводится досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК.

Департамент полиции предоставил МИА «Казинформ» оперативное видео задержания.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью,
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