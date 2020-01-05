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Вооруженный 19-летний парень разъезжал по Талдыкоргану

5 Января 2020 00:33
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Вооруженный 19-летний парень разъезжал по Талдыкоргану

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 19-летний парень. При осмотре машины было обнаружено оружие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«1 января в Талдыкоргане патрульные полицейские при осмотре автомашины «БМВ» обнаружили и изъяли обрез одноствольного ружья 16-го калибра, а также газовый револьвер без регистрационного номера. Сейчас в отношении 19-летнего водителя авто начато расследование, предусмотренное статьей 287 УК РК (Незаконное хранение оружия). Чтобы проверить пригодность оружия к стрельбе, оно направлено на экспертизу», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По информации ведомства, в Алматинской области за прошлый год силами полиции из незаконного оборота изъято 157 единиц огнестрельного оружия и 615 различных боеприпасов.

«В основном, это гладкоствольное оружие, но среди изъятого также имеется 5 «нарезных» ружей и 1 граната. После завершения по каждому факту расследования изъятое оружие направляется на переплавку. На уничтожение также отправляются изъятые из незаконного оборота боеприпасы различного калибра», - рассказал начальник отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия ДП Алматинской области Юрий Пак.

В полиции дополнили, что в регионе в 2019 году также организовали акцию по выкупу оружия у населения, на которую выделили из бюджета около 6,5 млн тенге. В ходе акции к стражам порядка обратились 97 человек, сдавшие 147 единиц различного огнестрельного оружия и 610 патронов к нарезному оружию.


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Ключевые слова: Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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