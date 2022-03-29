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    18:04, 28 Март 2022 | GMT +6

    Вооруженных грабителей аптеки задержали в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности вооруженного ограбления аптеки в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, поздним вечером 25 марта в аптеку в одном из микрорайонов города ворвались двое неизвестных лиц в медицинских масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, разбили витринную стойку, перелезли через прилавок и похитили из кассы 37 тысяч тенге. После чего скрылись с места преступления. Весь личный состав полиции был ориентирован на розыск и задержание подозреваемых.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам полицейскими установлены и задержаны двое подозреваемых.

    Оказалось, что подозреваемым в ограблении аптеки не 20 – 25 лет, как предполагалось, а по 17.

    Несовершеннолетние жители областного центра полностью признали свою вину и были водворены в изолятор временного содержания.

    Ведется следствие, пояснили в правоохранительном ведомстве. По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 ч.3 п.4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в производственное помещение).

    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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