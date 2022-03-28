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    16:54, 28 Март 2022 | GMT +6

    Вооруженных грабителей аптеки разыскивают в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование вооруженного ограбления аптеки проводит полиция Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 марта 2022 года примерно в 22.30 в аптеку, расположенную в одном из микрорайонов города, ворвались двое неизвестных лиц в медицинских масках, возраст примерно 20 - 25 лет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Видеокамеры, находящиеся в помещении, зафиксировали момент, как ничего не подозревавшие работницы аптеки обращаются к двоим вошедшим парням, а те, угрожая предметом, похожим на пистолет, разбивают витринную стойку, перелазят через прилавок и открывают кассу.

    «Грабители завладели денежными средствами в сумме 37 000 тенге. После этого скрылись с места преступления в неизвестном направлении», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 ч.3 п.4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в производственное помещение).

    Весь личный состав полиции ориентирован на розыск и задержание подозреваемых, в отделы полиции направлены ориентировки с приметами указанных лиц. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Жамбылская область Происшествия Правоохранительные органы
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