Вооруженные силы РК переводят военную технику на летний режим эксплуатации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Казахстана проводятся плановые работы по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации. Техническое обслуживание проводится в три этапа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В подготовительном периоде отрабатывается вся необходимая документация, проводятся инструкторско-методические занятия по мерам безопасности. Основной этап предусматривает проверку технического состояния вооружения и военной техники, выявление неисправностей и устранение недостатков. На заключительном этапе выполняется основной объем работ по подготовке к ее эксплуатации в различных климатических условиях.

Цель плановых работ – подготовка боевых машин к условиям повышенных температур и запыленности, устранение выявленных за зимний период эксплуатации неисправностей, поддержание вооружения и военной техники в исправном, боеготовом состоянии, так как это во многом определяет боеготовность Вооруженных Сил.

«Для проведения качественного ремонта колесной, гусеничной техники и артиллерийских орудий в парках боевых машин развернуты посты технического обслуживания. В боксах военнослужащими проверяется исправность и функциональность техники и вооружения, проводится чистка оборудования, обслуживание узлов и агрегатов автомобилей. В обязательном порядке проверяется система смазки в агрегатах, узлах машин и вооружения, производится чистка автомобилей, обслуживание аккумуляторных отсеков и батарей», - рассказал заместитель начальника Тыла и вооружения – начальник Главного управления вооружения ВС РК полковник Талгат Аралов.

Работы продлятся до 14 мая и охватят более 18 тысяч единиц вооружения и военной техники, большая часть из которых сосредоточена в соединениях и частях Сухопутных войск.