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    20:00, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Вооруженные силы провели массовый забег в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мероприятии, организованном Министерством обороны РК, приняли участие свыше тысячи военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, воспитанники столичного Военного колледжа и движения «Жас Сарбаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минобороны РК.

    Целью акции, получившей название «Отан. Армия. Жас сарбаз» является популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

    «Мероприятие подобного масштаба организовано в столице впервые. Массовый забег посвящен 30-летнему юбилею Вооруженных сил и 77-летию Великой Победы. В нем приняли участие не только военнослужащие, но и подрастающее поколение – будущие защитники Отечества. Отличный пример им подали генерал-майоры Даулет Оспанов и Каныш Абубакиров, а также начальник Национального военно-патриотического центра Арман Асенов, возглавивший колонну воспитанников движения «Жас сарбаз», - сообщил заместитель начальника Генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

    Участники в составе подразделений преодолели дистанцию протяженностью более 5 км от мемориального комплекса «Отан қорғаушылар» по проспектам Тәуелсіздік, Момышулы, улицам Сарайшык, Туркестан и Достык до монумента «Астана-Байтерек».

    На финише для участников забега, жителей и гостей столицы прошел концерт творческих коллективов Национального военно-патриотического центра и Пограничной службы Комитета национальной безопасности.


    Теги:
    Спорт Вооруженные силы Минобороны РК Астана
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