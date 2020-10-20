Вооруженные Силы проведут сплошную очистку полигонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем в Министерстве обороны РК аппаратном совещании были подведены итоги проверки войск и отданы указания по подготовке к новому учебному году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главнокомандующие видами Вооруженных Сил и командующие войсками доложили о завершении итоговой проверки подчиненных соединений и частей. Отмечен возросший уровень профессионализма личного состава, особенно в вопросах выполнения стрельб и вождения боевых машин. Оценки, полученные в ходе проверки, станут основой для присвоения военнослужащим по итогам года классной квалификации, в соответствии с которой начисляются денежные надбавки.

Теперь в течение месяца будут организованы мероприятия по подготовке к новому учебному году, который традиционно начнется с декабря.

Глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев сосредоточил внимание на полигонах и учебных полях, где необходимо провести сплошную очистку от фрагментов боеприпасов, оставшихся после практических стрельб. К этому будут привлечены штатные инженерно-саперные подразделения со специальной техникой.

Кроме того, поставлены задачи по проведению регламентного обслуживания учебно-боевой техники, которая привлекалась для стрельб и вождения. К новому учебному году она должна быть готова для проведения занятий с личным составом.

Проведение подготовительных учебно-методических сборов министр обороны поручил провести с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, преимущественно на открытом воздухе, не допуская скопления людей в закрытых помещениях.

Главному военно-медицинскому управлению даны указания по скорейшему введению в строй в городе Нур-Султане второй в Вооруженных Силах ПЦР-лаборатории. Это позволит шире охватить личный состав обследованием на предмет коронавирусной инфекции, своевременно принимать меры лечебного и профилактического характера. Первая лаборатория функционирует в Алматы с мая этого года. Обе лаборатории поставлены в армию, благодаря договоренностям о безвозмездной помощи, что не повлекло расходования бюджетных средств.

В воинских частях организована совместная с Министерством по чрезвычайным ситуациям проверка соблюдения правил противопожарной безопасности. Ей подвергаются в первую очередь наиболее важные объекты – склады, арсеналы, пункты заправки техники. Командиры получили задачу качественно проводить данную проверку, а в случае выявления нарушений, немедленно принимать меры по их устранению.