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Вооруженные силы примут участие в учении «Коктем-2022»

3 Марта 2022 10:56
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Вооруженные силы примут участие в учении «Коктем-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех регионах Казахстана пройдет республиканское командно-штабное учение с центральными государственными и местными исполнительными органами, республиканскими и областными службами гражданской защиты, подразделениями Вооруженных сил и других воинских формирований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Руководство учением будет осуществляться из города Уральска Западно-Казахстанской области.

По информации МЧС, высокие паводковые риски сохраняются в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях.

В ходе учения будут отработаны вопросы оповещения населения, взаимодействия центральных государственных и местных исполнительных органов в целях подготовки органов управления, сил и средств к весеннему периоду и действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В рамках «Коктем-2022» планируется провести тактико-специальные тренировки, где будут отработаны задачи в ходе противопаводковых мероприятий.

Участие Вооруженных сил в учении является важным мероприятием реализации поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по усилению межведомственной координации в кризисных ситуациях.

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#Учения   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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