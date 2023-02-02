Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте сотрудники УБОП предотвратили вооруженные разборки между криминальными группировками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при содействии городской прокуратуры сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Шымкента произвели ряд задержаний по нескольким адресам мегаполиса. В результате в полицию доставили 10 человек 25-38 лет. Трое из которых с санкции суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Роль остальных будет устанавливаться в ходе досудебного расследования.

У них в качестве вещественных доказательств изъяты пистолеты Макарова и ТТ, четыре травматических пистолета, охолощенный автомат АК-103, самозарядное ружье МЦ 21-12 12-го калибра, самозарядный карабин Сайга-410 калибра 410 и двуствольное гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра, а также 93 патрона различного калибра.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что группа лиц в начале января похитила и вывезла за город местного жителя. Избили и ранили его из пневматического оружия. В свою очередь, мужчина, не обратившись в законном порядке в полицию, с целью отомстить обидчикам, начал вооружать своих знакомых и приобретать оружие.

Но благодаря профессиональным и оперативным действиям, полиции удалось пресечь вооруженные разборки, которые возможно повлекли бы за собой человеческие жертвы.

На сегодняшний день по данному факту следственным управлением департамента полиции города Шымкента проводится досудебное расследование по части четвертой статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов в группе лиц».

Фото: polisia.kz