Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с этим вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих, посетителей магазинов и водителей, отказывающихся отдавать свой транспорт», - отметил Канат Таймерденов.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.