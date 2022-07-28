28 Июля 2022 11:29

Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Факт серийных разбойных нападений раскрыт сотрудниками полиции Медеуского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.192 ч.2 п.1,4 УК РК «Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия», задержаны четверо юношей в возрасте 17-19 лет.

«Юноши, угрожая ножом, избивали прохожих, забирали у них сотовые телефоны и другое имущество. Примечательно, что «квартет» орудовал в парках и местах массового скопления людей. Нападали на беззащитных граждан исключительно в темное время суток. Указанные лица задержаны и признались в разбойных нападениях», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Проверяется причастность задержанных к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу Алматы. Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, стражи порядка призывают обратиться УП Медеуского района, позвонив по следующим номерам телефонов: 8(727)254-48-02; 8-702-476-66-60.