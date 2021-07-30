Вооруженные ножом грабители напали на лотерейный клуб в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Вооруженные ножом грабители в Актау напали на лотерейный клуб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Грабители увезли с собой свыше одного миллиона тенге.

Это случилось в лотерейном клубе «Loto Club», в пятом микрорайоне. Два человека проникли туда и увезли с собой крупную сумму денег.

«Грабители напугали охранника и девушку кассиршу ножом. Таким образом, из кассы украли 1 млн 500 тысяч тенге, затем скрылись с места происшествия», - прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.

В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции выявили и задержали двух жителей Мангистауской области.

«По данному факту начались досудебные расследования по части 2 статье 192 Уголовного кодекса РК. Санкцией специализированного следственного суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении.



