Вооруженные люди пытались захватить СИЗО в Талдыкоргане
Сейчас спецподразделениями под усиленную охрану взяты все социальные объекты. Патрулируются улицы города. Приостановлено движение общественного транспорта. Закрыты крупные супермаркеты, аптеки и ЦОНы. Работают только мелкие торговые точки.
По данным МВД, 15 вооруженных человек на автомашине пытались захватить СИЗО. Атаку бандитов удалось отбить, трое из них убиты, двое ранены. Понесли потери и полицейские: один погиб, двое ранены. Сейчас в СИЗО работает следственно-оперативная группа.
- Были попытки захватить объекты силовых структур и акиматы. В результате противостояния пострадали полицейские и военные. Создан антитеррористический штаб. В него входят все представители силовых структур и военных подразделений. В области нет перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением. Продолжают работу магазины, реализующие товары первой необходимости, и медицинские учреждения, - сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев.
Аким области попросил всех жителей области сохранять спокойствие и без необходимости не покидать свои дома, так как угроза еще сохраняется.