Вооруженные люди пытались захватить СИЗО в Талдыкоргане

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане обстановка постепенно стабилизируется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Сейчас спецподразделениями под усиленную охрану взяты все социальные объекты. Патрулируются улицы города. Приостановлено движение общественного транспорта. Закрыты крупные супермаркеты, аптеки и ЦОНы. Работают только мелкие торговые точки.

По данным МВД, 15 вооруженных человек на автомашине пытались захватить СИЗО. Атаку бандитов удалось отбить, трое из них убиты, двое ранены. Понесли потери и полицейские: один погиб, двое ранены. Сейчас в СИЗО работает следственно-оперативная группа.

- Были попытки захватить объекты силовых структур и акиматы. В результате противостояния пострадали полицейские и военные. Создан антитеррористический штаб. В него входят все представители силовых структур и военных подразделений. В области нет перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением. Продолжают работу магазины, реализующие товары первой необходимости, и медицинские учреждения, - сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

Аким области попросил всех жителей области сохранять спокойствие и без необходимости не покидать свои дома, так как угроза еще сохраняется.