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Вооруженную женщину задержали в здании Trump Tower в Чикаго

Татьяна Кудренок
6 Апреля 2023, 14:14
Вооруженную женщину задержали в здании Trump Tower в Чикаго Фото: chicagotribune.com

ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ – Женщина, вооруженная винтовкой, задержана полицией в небоскребе, принадлежащем Дональду Трампу, в Чикаго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Chicago Tribune.

Полиция Чикаго сообщила, что звонки с сообщением о женщине, разгуливавшей по отелю, расположенному в здании Trump Tower, с винтовкой, поступили около 11:30 утра по местному времени.

Женщина была задержана позднее в тот же день. Ее доставили в больницу для освидетельствования. Против нее возбуждено уголовное дело.

Полиция заявила в среду днем, что, по их мнению, это был единичный инцидент бытового характера. «Угрозы для населения нет», — заявили в ведомстве.

По данным полиции, пострадавших после задержания вооруженной женщины не поступало.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка предъявила бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения в подделке финансовых документов. Таким образом, Трамп стал первым в истории президентом страны, обвиняемым по уголовному делу.


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