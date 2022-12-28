Вооруженного вымогателя задержали в Шымкенте

28 Декабря 2022, 12:01

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Вооруженного ранее судимого вымогателя задержали полицейские в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Шымкента поступила информация о местном жителе, вооруженном огнестрельным оружием, который занимался криминальными разборками и вымогательством.

Сотрудники УБОП провели оперативные мероприятия, в результате которых установили, что мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в том числе за похищение человека, незаконное лишение свободы.

Его задержание оперативники провели по месту жительства, изъяли пистолет Макарова, три патрона к нему и нож.

Факт зарегистрировали в ЕРДР аль-Фарабийского РУП по ст. 287 УК РК «Незаконнное ношение, перевозка, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» Проводится досудебное расследование.

Мужчина арестован. Назначены экспертизы. Полицейские проверяют причастность подозреваемого и к другим преступлениям.

Фото: polisia.kz