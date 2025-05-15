РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 14 Май 2025 | GMT +5

    Вооруженного полицейского задержали в Жамбылской области

    У него нашли автомат, ружье и 4 пистолета. Об этом сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    наручники задержание арест
    Фото: суд Павлодарской области

    В Таразе сотрудниками ДКНБ задержан майор полиции старший инженер отдела технического обеспечения ЦОУ управления информатизации и связи ДП Жамбылской области.

    При обыске по месту проживания были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 5 магазинов от АК, три из них для патронов калибра 7,62×39 мм и две обоймы для 5,45×39 мм, две поясные подсумки для магазинов от АК, гладкоствольное ружье 12 калибра, 328 боеприпасов калибра 7,62×39 мм., ⁠2 патрона 12 калибра, балаклава черного цвета с прорезью для глаз, 79 мелкокалиберных боеприпасов, пенал для чистки оружия, 4 пистолета «Макаров Р-411».

    Задержанный в органах внутренних дел работает с 2011 года. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Ранее сообщалось, что по всей стране было изъято 360 единиц огнестрельного оружия, гранат и боеприпасов.

    Свыше 270 кг наркотиков и оружие изъяли у двух мужчин в Астане.

    Теги:
    Павлодарская область Оружие Задержания
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают