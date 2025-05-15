Вооруженного полицейского задержали в Жамбылской области

В Таразе сотрудниками ДКНБ задержан майор полиции старший инженер отдела технического обеспечения ЦОУ управления информатизации и связи ДП Жамбылской области.

При обыске по месту проживания были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 5 магазинов от АК, три из них для патронов калибра 7,62×39 мм и две обоймы для 5,45×39 мм, две поясные подсумки для магазинов от АК, гладкоствольное ружье 12 калибра, 328 боеприпасов калибра 7,62×39 мм., ⁠2 патрона 12 калибра, балаклава черного цвета с прорезью для глаз, 79 мелкокалиберных боеприпасов, пенал для чистки оружия, 4 пистолета «Макаров Р-411».

Задержанный в органах внутренних дел работает с 2011 года. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось, что по всей стране было изъято 360 единиц огнестрельного оружия, гранат и боеприпасов.

Свыше 270 кг наркотиков и оружие изъяли у двух мужчин в Астане.