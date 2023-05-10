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Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Мая 2023, 05:55
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сотрудники управления по противодействию наркопреступности на одной из улиц Атырау установили и задержали жителя города 1993 г.р., который занимался сбытом наркотиков. У задержанного изъяли 4 упаковки синтетического наркотического порошка и пистолет.

Во время обыска по постоянному адресу были изъяты порошок, упакованный в полиэтиленовый пакет и высушенные растения наркотического происхождения. Назначена экспертиза изъятых веществ и пистолета.

В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Атырауская область   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
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