АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сотрудники управления по противодействию наркопреступности на одной из улиц Атырау установили и задержали жителя города 1993 г.р., который занимался сбытом наркотиков. У задержанного изъяли 4 упаковки синтетического наркотического порошка и пистолет.

Во время обыска по постоянному адресу были изъяты порошок, упакованный в полиэтиленовый пакет и высушенные растения наркотического происхождения. Назначена экспертиза изъятых веществ и пистолета.

В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.