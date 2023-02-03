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Вооруженного пистолетом и гранатой карагандинца задержали в Астане

3 Февраля 2023, 18:51
Вооруженного пистолетом и гранатой карагандинца задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице задержан житель Караганды с травматическим пистолетом ОСА и гранатой РГД-5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны в ходе оперативных мероприятий был выявлен факт незаконного ношения оружия и взрывчатых веществ.

В ночное время на пересечении улиц Абылайхана и Жансугурова была остановлена автомашина «Lada Priora». В ходе личного обыска у 22-летнего пассажира автомашины в правом кармане куртки был обнаружен пистолет ОСА, в левом – граната РГД-5. Гранату полицейские незамедлительно поместили в колбу для хранения взрывчатых веществ. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время житель Караганды водворен в изолятор временного содержания ДП.

Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.


Фото: polisia.kz


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