Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Вооруженного мужчину задержали в Семее

1 Ноября 2022, 00:37
Вооруженного мужчину задержали в Семее
1 Ноября 2022, 00:37

Вооруженного мужчину задержали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -Полицейские Абайской области по горячим следам задержали вооруженного мужчину в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

В ДП сообщили, что по камерам Центра оперативного управления по улице Кабанбай-б атыра- проспекта Шакарима был замечен подозрительный автомобиль, который на большой скорости передвигался по центральной части города.

В погоню за автомобилем бросился патрульный экипаж «Барыс-10», в результате полицейскими по горячим следам удалось остановить автомобиль злоумышленников.

«Выйдя из машины один из мужчин выбросил в кусты предмет, похожий на пистолет. Следственно-оперативной группой был изъят предмет, похожий на пистолет, а также патроны в количестве 4 штук. Экспертиза показала что, предоставленный предмет на исследование является огнестрельным боевым оружием, пригодным для выстрелов, а патроны — боеприпасами», — пояснили в полиции.

Все фигуранты инцидента установлены. В отношении 36-летнего мужчины начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РК, который водворен в изолятор временного содержания.

В отношении водителя составлено 7 административных протоколов за нарушение правил дорожного-движения.


Фото: пресс-служба ДП области

Новости по теме
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области
Читайте также
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК
Рост числа аварий в СКО отметил глава МВД РК
Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области
Обеспечить финансирование строительства моста через Бухтарминское водохранилище просит депутат
Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
45 млн тенге, $9 тысяч и украшения с бриллиантами украл любовник у астанчанки
11 школ до конца 2025 года планируют построить в Абайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору