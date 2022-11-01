Вооруженного мужчину задержали в Семее

1 Ноября 2022, 00:37

1 Ноября 2022, 00:37

Вооруженного мужчину задержали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -Полицейские Абайской области по горячим следам задержали вооруженного мужчину в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

В ДП сообщили, что по камерам Центра оперативного управления по улице Кабанбай-б атыра- проспекта Шакарима был замечен подозрительный автомобиль, который на большой скорости передвигался по центральной части города.

В погоню за автомобилем бросился патрульный экипаж «Барыс-10», в результате полицейскими по горячим следам удалось остановить автомобиль злоумышленников.

«Выйдя из машины один из мужчин выбросил в кусты предмет, похожий на пистолет. Следственно-оперативной группой был изъят предмет, похожий на пистолет, а также патроны в количестве 4 штук. Экспертиза показала что, предоставленный предмет на исследование является огнестрельным боевым оружием, пригодным для выстрелов, а патроны — боеприпасами», — пояснили в полиции.

Все фигуранты инцидента установлены. В отношении 36-летнего мужчины начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РК, который водворен в изолятор временного содержания.

В отношении водителя составлено 7 административных протоколов за нарушение правил дорожного-движения.





Фото: пресс-служба ДП области