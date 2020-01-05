Вооруженного мужчину задержали гвардейцы в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске бойцы Нацгвардии задержали вооруженного пистолетом местного жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Случай произошел вечером 3 января. Около 18:30 часов начальник патруля рядовой Санжар Жалел вместе с патрульными рядовыми Ай Садыковым и Ерсагыном Болатовым во время патрулирования на пересечение улицы Матросова и Громова заметили подозрительного мужчину с черной сумкой

На просьбу предъявить удостоверение личности прохожий начал убегать в сторону дворов. Однако благодаря умелым и решительным действиям гвардейцев удалось задержать подозреваемого.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Во время наружного досмотра в присутствии понятых в левом кармане брюк мужчины обнаружили травматический пистолет марки «ОСА».

Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.С какой целью мужчина носил с собой травмоопасное оружие, теперь будет выяснять следствие.

За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд поощрен правами командира части.



