-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:43
-
-
-
-
-
-
-
-
Вооруженного мужчину задержали гвардейцы в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске бойцы Нацгвардии задержали вооруженного пистолетом местного жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».
Случай произошел вечером 3 января. Около 18:30 часов начальник патруля рядовой Санжар Жалел вместе с патрульными рядовыми Ай Садыковым и Ерсагыном Болатовым во время патрулирования на пересечение улицы Матросова и Громова заметили подозрительного мужчину с черной сумкой
На просьбу предъявить удостоверение личности прохожий начал убегать в сторону дворов. Однако благодаря умелым и решительным действиям гвардейцев удалось задержать подозреваемого.
На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Во время наружного досмотра в присутствии понятых в левом кармане брюк мужчины обнаружили травматический пистолет марки «ОСА».
Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.С какой целью мужчина носил с собой травмоопасное оружие, теперь будет выяснять следствие.
За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд поощрен правами командира части.
- Из-за непогоды в Уральске закрыли аэропорт
- О гололеде предупредили жителей ряда регионов страны
- Центральная часть Уральска осталась без электричества
- О шторме предупредили жителей ряда регионов страны
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 4 городах страны
- Штормовое предупреждение объявили в шести регионах страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана