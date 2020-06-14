Вооруженное ограбление магазина в Усть-Каменогорске зафиксировала видеокамера
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Усть-Каменогорске задержан мужчина, который с обрезом ворвался в магазин и забрал с кассы денежные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В ведомстве сообщили, что 13 июня около 18:20 часов на один из магазинов, расположенных по бульвару Гагарина, совершил нападение неизвестный мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие (обрез). Были похищены денежные средства.
«По данному факту оперативно принятыми мерами сотрудниками криминальной полиции был задержан житель областного центра, 1983 года рождения. На данный момент начато досудебное производство по статье «Разбой» УК РК», - сообщил заместитель начальник департамента полиции региона полковник полиции Талгат Шаяхметов.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Фото и видео: ДП ВКО
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