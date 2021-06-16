Вооруженное нападение совершил мужчина на магазин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разбойное нападение на магазин совершил мужчина в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«В 07:08 в полицию на канал 102 поступило сообщение о разбойном нападении на магазин по улице Гоголя в Нур-Султане. В магазин ворвался неизвестный мужчина и, угрожая ножом 28-летнему продавцу, вывел ее на улицу. В это время в помещении осталась ее напарница, у которой он, под угрозой ножа, потребовал ключи от магазина, а затем закрылся изнутри с девушкой. 26-летняя продавец, оставшись наедине с разбойником, успела нажать на тревожную кнопку пульта охраны. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, скорая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Магазин находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, на первом этаже. Полицейские, оценив сложившуюся ситуацию, начали вести переговоры с мужчиной через дверь. Он был крайне агрессивен и находился в состоянии алкогольного опьянения.





«Подозреваемый держал в руках кухонный нож, угрожая нанести ножевое ранение продавцу и себе. Счет шел на минуты, так как жизнь продавца находилась в опасности. В это время полицейские вошли в магазин со второго входа. В момент, когда подозреваемый отвлекся на переговоры, потерпевшая отошла от него на расстояние и полицейские произвели задержание, обеспечив безопасность потерпевшей. Мужчина успел нанести себе ножом колото-резаное ранение в грудную клетку. Ему была оказана медицинская помощь. 31-летний мужчина доставлен в больницу», - резюмировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.