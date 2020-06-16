Вооруженное нападение на работников песчаного карьера совершил акмолинец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на работников песчаного карьера задержали в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, инцидент произошел 12 июня в 15.00 часов в Целиноградском районе.

В местный отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что на окраине села Караменды батыра на территории песчаного карьера неизвестный мужчина, вооруженный гладкоствольным ружьем, ограбил начальника участка и завладел автомашиной «КамАЗ».

«Мужчина пришел в карьер, забрал сотовый телефон и 50 тысяч тенге у начальника участка. Сам он был в противомоскитной маске. Увидев «КамАЗ», он он сел на пассажирское сиденье и приказал водителю ехать, угрожая оружием. Водитель «КамАЗа» был как заложник. Задержали мужчину на территории соседнего района», - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

На розыск подозреваемого были ориентированы патрульные наряды семи территориальных отделов полиции. Был введен в действие план «Перехват». Перед полицейскими стояла задача не допустить тяжких последствий в отношении водителя, который мог стать жертвой преступления.

Подозреваемый был задержан на территории лесопосадок вблизи села Тастак. Водитель автомашины не пострадал.

« По данному факту полицейскими начато досудебное производство по п.4 ч.2 ст.192 УК РК (разбой). Кроме того, в рамках расследования полицейскими зарегистрирован дополнительный эпизод по ч.1 ст. 125 УК РК (похищение человека). Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», - добавили в ведомстве.



