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Вооруженное нападение на работников песчаного карьера совершил акмолинец

16 Июня 2020 16:48
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Вооруженное нападение на работников песчаного карьера совершил акмолинец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на работников песчаного карьера задержали в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, инцидент произошел 12 июня в 15.00 часов в Целиноградском районе.

В местный отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что на окраине села Караменды батыра на территории песчаного карьера неизвестный мужчина, вооруженный гладкоствольным ружьем, ограбил начальника участка и завладел автомашиной «КамАЗ».

«Мужчина пришел в карьер, забрал сотовый телефон и 50 тысяч тенге у начальника участка. Сам он был в противомоскитной маске. Увидев «КамАЗ», он он сел на пассажирское сиденье и приказал водителю ехать, угрожая оружием. Водитель «КамАЗа» был как заложник. Задержали мужчину на территории соседнего района», - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

На розыск подозреваемого были ориентированы патрульные наряды семи территориальных отделов полиции. Был введен в действие план «Перехват». Перед полицейскими стояла задача не допустить тяжких последствий в отношении водителя, который мог стать жертвой преступления.

Подозреваемый был задержан на территории лесопосадок вблизи села Тастак. Водитель автомашины не пострадал.

«По данному факту полицейскими начато досудебное производство по п.4 ч.2 ст.192 УК РК (разбой). Кроме того, в рамках расследования полицейскими зарегистрирован дополнительный эпизод по ч.1 ст. 125 УК РК (похищение человека). Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания», - добавили в ведомстве.



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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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