Волшебную музыку нового года представит «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интригующие вечера вокальной и инструментальной музыки, зрелищные спектакли для взрослых и детей представит «Астана Опера» в новом году жителям и гостям столицы в рамках январского репертуара Камерного зала имени Куляш Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

7 января в 17.00 в день волшебного зимнего праздника пройдет яркий концерт «Рождества волшебные мгновенья» . В этот вечер прозвучат рождественские хоралы, духовная музыка и арии из опер композиторов-классиков, романсы и песни. В концерте примет участие Камерный хор «Астана Опера», главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Солисты – Заслуженный деятель Казахстана Маргарита Дворецкая, Елена Ганжа (сопрано), Анель Шакирова (скрипка) и Сания Смагулова (гобой), а также слушатели оперной академии «Астана Опера» Айгерим Аманжолова, Гульдана Алдадосова, Улпан Аубакирова (сопрано), Эльмира Шпекпаева (меццо-сопрано), Нарул Тойкенов, Алихан Зейнолла (тенора), Азат Малик (баритон), Валерий Селиванов, Жандарбек Еркинбаев (басы). Партия фортепиано – Елена Сахно, Зару Жазыкбаева, Гульшан Конушева.

8 января в 17.00 состоятся «Музыкальные встречи в «Астана Опера» с участием молодых музыкантов в составе квинтета духовых инструментов, а также солистов – студентов, которые обучаются в ведущих творческих вузах за рубежом. На сцену Камерного зала выйдут – Хадиша Елибаева (флейта), Татьяна Штогрина (кларнет), Томирис Еркинбек (гобой), Владимир Ардашев (фагот), Дулат Кенес (валторна), Анара Камельинова (фортепиано), Жанар Махмутова, Диана Макажан (скрипки), Талгар Толкынулы (виолончель). В интересную программу из произведений классиков XIX-ХХ века и современных казахстанских композиторов вошли: Интродукция и рондо-каприччиозо К. Сен-Санса, Соната для скрипки соло №4 ми минор Э. Изаи, Секстет для квинтета духовых и фортепиано Ф. Пуленка, Квинтет для духовых П. Хиндемита, Три пьесы для квинтета духовых Ж. Ибера, «Куырмаш» А. Абдинурова, «Үшқоңыр» А. Коразбаева.

14 января в 19.00 концерт Союза композиторов Казахстана «Жұбановтар әлемі» будет посвящен 95-летию выдающегося композитора-классика, педагога, публициста, общественного деятеля Народной артистки СССР Газизы Ахметовны Жубановой. В исполнении известных казахстанских музыкантов, солистов оперы и артистов оркестра «Астана Опера» прозвучат камерные и вокальные произведения Газизы Жубановой, представителей славной музыкальной династии Алиби Момбекова и Карины Измаиловой, и конечно, родоначальника династии, одного из основоположников казахстанской композиторской школы Ахмета Жубанова. В концерте также прозвучат сочинения отечественных композиторов-классиков М. Тулебаева, Е. Рахмадиева и современных авторов – Н. Танатар, С. Абдинурова, А. Абдинурова, А. Жайым, А. Тани, А. Жамбаева, А. Кадырова, Л. Жумановой, Б. Кыдырбек.

16 января в 12.00 самым юным театралам будет предложена известная симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». В концерте из цикла «Классика детям» выступит Симфонический оркестр «Астана Опера» под управлением дирижера Руслана Баймурзина, чтец – Сауле Маулетова. Ребята научатся распознавать музыкальные инструменты и познакомятся с их звучанием. Каждый персонаж сказки с увлекательным сюжетом – мальчик Петя, неповоротливая Утка, маленькая Птичка, ворчливый Дедушка, пушистая Кошка, большой серый Волк, смелые Охотники – представлен определенным инструментом.

19 января в 19.00 любителей популярного жанра романса ждет вечер вокальной музыки «Георгий Свиридов: душа и музыка романса». Тонкую интерпретацию произведений Г. Свиридова – вокального цикла на стихи С. Есенина «Отчалившая Русь» и романсов на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, А. Исаакяна – представят Заслуженный деятель Казахстана баритон Азамат Желтыргузов и меццо-сопрано Гульжанат Сапакова. Важно отметить, что Азамат Желтыргузов является лауреатом I премии и специального приза V Международного конкурса камерных певцов им. Г. Свиридова (г. Курск, Россия, 2014) и почетным гостем этого престижного конкурса. Партия фортепиано – Долорес Умбеталиева.

20 января в 19.00 Камерный оркестр «Астана Опера» под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина представит музыкальный вечер «Иоганн Себастьян Бах. Притяжение». Сольные партии в концерте исполнят известные музыканты Заслуженные деятели Казахстана, первые скрипки ведущих казахстанских творческих коллективов: концертмейстер симфонического оркестра «Астана Опера» Багдат Абильханов и концертмейстер оркестра «Академия солистов» Аскар Дуйсенбаев. В программе – музыка великого композитора Иоганна Себастьяна Баха: Концерт для скрипки с оркестром ля минор №1, Концерт для скрипки с оркестром ми мажор №2 и Концерт для двух скрипок и струнного оркестра pе минор.

23 января в 17.00 и 26 января в 19.00 в рамках полюбившегося слушателям проекта театр «Piccolo» камерным оркестром и солистами театра будет исполнена искрометная опера-буффа Д. Чимарозы «Тайный брак», премьера которой с успехом прошла в «Астана Опера» в начале IX театрального сезона. Блистательную постановку столичной публике представили дирижер-постановщик Абзал Мухитдин, художественный руководитель и режиссер-постановщик Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам Манана Гуниа, хореограф-постановщик Заслуженный деятель Казахстана Галия Бурибаева.

29 января в 17.00 солисты оперы, музыканты оркестра «Астана Опера» предложат вниманию публики теплый и уютный музыкальный «Вечер у камина». В концерте из популярного цикла «Очарование романса» прозвучат как известные, так и редко исполняемые старинные романсы, песни и прекрасные мелодии. Партия фортепиано – Заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова.