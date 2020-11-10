Волонтеры вырастили 30 мешков картофеля и раздали нуждающимся
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области активисты группы «Үзілмес үміт» собрали более 30 мешков картофеля с благотворительного огорода и распределили между одинокими пожилыми людьми, многодетными и малообеспеченными семьями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Огород «Еңбегіне қарай өнбегі» был посажен добровольцами весной, всё лето волонтеры за ним ухаживали. А осенью плоды своего труда отдали тем, кто в этом нуждался.
«Идея посадки благотворительного огорода была единодушно одобрена волонтерами. Картофель в этом году мы посадили в тестовом режиме на участке нашего единомышленника Ахметхана Бекболата. Весь урожай раздали нуждающимся», - рассказала руководитель Молодежного ресурсного центра Бухар-Жырауского района Мадина Султангали.
Следующей весной волонтеры планируют посадить на участке и другие овощи.
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