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Волонтеры вырастили 30 мешков картофеля и раздали нуждающимся

10 Ноября 2020 17:50
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Волонтеры вырастили 30 мешков картофеля и раздали нуждающимся

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области активисты группы «Үзілмес үміт» собрали более 30 мешков картофеля с благотворительного огорода и распределили между одинокими пожилыми людьми, многодетными и малообеспеченными семьями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Огород «Еңбегіне қарай өнбегі» был посажен добровольцами весной, всё лето волонтеры за ним ухаживали. А осенью плоды своего труда отдали тем, кто в этом нуждался.

«Идея посадки благотворительного огорода была единодушно одобрена волонтерами. Картофель в этом году мы посадили в тестовом режиме на участке нашего единомышленника Ахметхана Бекболата. Весь урожай раздали нуждающимся», - рассказала руководитель Молодежного ресурсного центра Бухар-Жырауского района Мадина Султангали.

Следующей весной волонтеры планируют посадить на участке и другие овощи.


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#Карагандинская область   #Волонтёрство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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