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Волонтеры в Атырау собрали 65 млн тенге на детскую площадку

Автор:  
Виктор Сутягин
8 Сентября 2022, 13:10
Волонтеры в Атырау собрали 65 млн тенге на детскую площадку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры в Атырау собрали 65 млн тенге на детскую площадку, построив ее в отдаленном микрорайоне Геолог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы собрали 65 млн тенге на детскую площадку, акимат помог с выделением участка в микрорайоне. Дети теперь не играют на проезжей части дороги. Проект мы реализовали за 2 месяца»,- говорит один из волонтеров Владимир Ким.
По словам волонтеров, место выбрано не случайно. Было проведено исследование , в том числе с привлечением исполнительной власти. Производили даже облет местности дроном для более полной картины. В результате оказалось, что во всем микрорайоне Геолог нет ни одной нормальной детской площадки. Отличным подарком стала площадка и для родителей.

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«Теперь все дети играют здесь. Мы очень рады этому. Огромное спасибо молодым ребятам, которые организовали и довели до конца такое хорошее дело. Пусть таких проектов будет больше»,- говорит жительница микрорайона Геолог Какима Умарова.
Как рассказали волонтеры, на этом их проекты не заканчиваются. В процессе разработки уже новый.

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Атырауская область   Благотворительность   Волонтёрство   Атырау  
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