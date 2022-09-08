АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры в Атырау собрали 65 млн тенге на детскую площадку, построив ее в отдаленном микрорайоне Геолог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы собрали 65 млн тенге на детскую площадку, акимат помог с выделением участка в микрорайоне. Дети теперь не играют на проезжей части дороги. Проект мы реализовали за 2 месяца»,- говорит один из волонтеров Владимир Ким.

По словам волонтеров, место выбрано не случайно. Было проведено исследование , в том числе с привлечением исполнительной власти. Производили даже облет местности дроном для более полной картины. В результате оказалось, что во всем микрорайоне Геолог нет ни одной нормальной детской площадки. Отличным подарком стала площадка и для родителей.

«Теперь все дети играют здесь. Мы очень рады этому. Огромное спасибо молодым ребятам, которые организовали и довели до конца такое хорошее дело. Пусть таких проектов будет больше»,- говорит жительница микрорайона Геолог Какима Умарова.

Как рассказали волонтеры, на этом их проекты не заканчиваются. В процессе разработки уже новый.

