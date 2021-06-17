Волонтёры удаляют наскальные надписи в Каркаралинском нацпарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Волонтёры Караганды и Каркаралинска поддержали экоакцию «Өз елімде із қалдырмай Sayahattime». Их силами в Каркаралинском государственном национальном природном парке удалены наскальные надписи в духе «Здесь был Саша» в пещере Үш үңгір, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатива зачистки надписей и рисунков вдоль популярных туристских маршрутов принадлежит национальной компании Kazakh Tourism и поддержана благотворительным фондом Jana Dunie. Волонтёры Каркаралинска поддержали её и совместно с единомышленниками из Караганды обратились с официальным письмом в компанию Kazakh Tourism. Добровольцы попросили обеспечить их необходимой экипировкой для затирки надписей на скалах и инвентарём.

«В Казахстане активно развивается этнотуризм. Люди проявляют интерес к сакральным местам, природным туристическим маршрутам. К сожалению, зачастую, отдыхая на природе, туристы оставляют после себя не только мусор, но и чудовищные надписи на скалах. Они смотрятся ужасно. Скалы – это жемчужины нашей степи, и они страдают от «творчества» недалёких людей. Надписи портят пейзаж и скрывают уникальную красоту природы», – отметил волонтёр и депутат Каркаралинского районного маслихата Даурен Рахымбек.

Добровольцы очистили поверхности от надписей специальным химическим раствором. В особо сложных местах им пришлось использовать газовые горелки. Молодые люди справились с поставленной задачей, и теперь стены пещеры Үш үңгір приобрели первозданный вид. Кроме удаления надписей, участники акции провели и субботник.

«Подобные акции по затирке надписей еще найдут своё продолжение. Мы хотим призвать жителей области и гостей Каркаралинского государственного национального природного парка беречь природу. Также в будущем мы планируем установить в Нацпарке таблички с призывами беречь природу, ведь мы обязаны передать землю нашим потомкам в первозданном виде», – добавила волонтёр Жанарай Санакбай.