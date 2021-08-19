Волонтеры столицы направили видеообращение паралимпийским спортсменам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 24 августа по 5 сентября в Токио пройдут Паралимпийские игры. Казахстан представят 25 спортсменов по 7 видам спорта. В этой связи волонтеры столицы выразили поддержку нашим спортсменам и направили видеообращение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

«Наши спортсмены самые быстрые, самые сильные, воодушевленные! Пусть наш флаг развевается на пьедестале победы! Желаем удачи паралимпийцам, которые осчастливят нашу страну многими победами!» - выразила уверенность в наших спортсменах столичная молодежь.

По словам руководителя Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Кайрата Камбарова, цель данного мероприятия - поддержка всех спортсменов, представляющих нашу страну на Паралимпийских играх.

«Посредством видеообращения мы призываем всю молодежь Казахстана, народ страны поддержать наших спортсменов на предстоящих ответственных соревнованиях, поднять их дух и уверенность в своих силах. Эстафету мероприятия, получившего начало в штабе волонтеров города Нур-Султан мы направим молодежи из 17 регионов. Видеообращение в поддержку спортсменов-паралимпийцев будет снято и продолжено молодежными организациями столицы, а также активной молодежью вузов со специальным хэштегом», - сказал Кайрат Камбаров.

Мероприятие, инициированное молодежью столицы, не остановится на видеопоздравлении, а продолжится акциями, флешмобами в оффлайн формате.