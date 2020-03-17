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Волонтеры шьют маски для социально уязвимых семей в Атырау

17 Марта 2020 08:21
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Волонтеры шьют маски для социально уязвимых семей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские волонтеры шьют медицинские маски для социально уязвимых семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инициатором проекта стала дизайнер одежды основатель ателье «Assyl collection» Асыл Дюзбаева.

«На фоне ажиотажа, вызванного отсутствием медицинских масок в аптеках, мы решили их шить самим. В области много швейных ателье. Мы призываем всех присоединиться к этому делу, для чего запускаем челлендж. Это многослойные многоразовые маски, которые можно будет, постирав, использовать вновь. Чтобы маски смотрелись эстетично, хотим вышить на них национальные узоры.

Маски швеи планируют раздавать бесплатно многодетным семьям. А если кто-то захочет купить – нет проблем. Вырученные средства волонтеры направят на благотворительность. Списки нуждающихся планируется взять в областном управлении координации занятости и социальных программ, в различных фондах, с которыми здесь держат связь.


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Ключевые слова: Атырауская область, Благотворительность, Социальная поддержка, Здравоохранение, Общество, Волонтёрство,
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Автор:

А. Соколов

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