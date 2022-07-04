4 Июля 2022 15:00

Волонтеры РК выиграли 30 грантов по 300 тыс. тенге на инициативы в сфере охраны здоровья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определены победители конкурса малых грантов республиканского проекта «Birgemiz: Saulyq». Одна из задач проекта в расширении участия казахстанцев в реализации гражданских инициатив в сфере охраны здоровья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

В рамках общенационального проекта на конкурсной основе предоставлены малые гранты на реализацию волонтерских инициатив, в том числе на помощь пожилым людям, вязание одежды для недоношенных малышей, курсы развития для особенных детей и другие полезные инициативы.

По словам организаторов, из 94 заявок инициативных групп были выбраны 30 победителей. На реализацию проекта каждый из финалистов конкурса получит 300 тыс. тенге.

«В этом году лидирующим регионом среди заявок является Восточно-Казахстанская область: восемь инициативных групп прошли в финал конкурса. Волонтерство в регионах развивается очень быстрыми темпами. Благодаря малым грантам волонтерские проекты стали активно проводиться в селах и отдаленных населенных пунктах», - рассказывает руководитель проекта «Birgemiz:Saulyq» Жанибек Солтанай.

Общенациональный проект «Birgemiz: Saulyq» по заказу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан будет реализован до 2024 года. До конца проекта выделят еще 60 малых грантов. Оператор проекта – Центр поддержки гражданских инициатив.

Фото: cisc.kz