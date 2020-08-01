Волонтеры раздают жертвенное мясо нуждающимся семьям в ВКО

​УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в Курбан айт волонтеры раздают жертвенное мясо нуждающимся семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В связи с коронавирусной инфекцией праздник проходит в непривычном онлайн-формате. ДУМК запустило сайт Qurban2020.kz для совершения онлайн жертвоприношения. В области с самого утра на специально отведенной площадке, согласно поданных через сайт заявок на пожертвование, было совершено жертвоприношение.​ Процесс обряда фиксируется на фото и видео для отправления отчета тем, кто произвел пожертвование. При этом, в местах проведения обряда соблюдается все санитарно-эпидемиологические требования.

Отметим, по Усть-Каменогорскому региону на данный момент зарегистрировано 50 заявок на жертвоприношение, и более 200 заявок от нуждающихся семей. В священный день волонтеры стараются подарить нуждающимся семьям праздничное настроение, и доставляют им жертвенное мясо.

Со священным праздником жителей Восточного Казахстана поздравил аким области Даниал Ахметов.

«Курбан айт – светлый праздник единства и согласия, объединяющий людей вне зависимости от национальности и этнической принадлежности. Он олицетворяет такие общечеловеческие ценности, как доброта, милосердие и отзывчивость. В эти дни каждый мусульманин старается протянуть руку помощи нуждающимся, проявить заботу о своих родных и близких, а также придает особое значение своему духовному развитию. Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов вам и вашим близким», – написал глава региона на своей странице в социальной сети глава области.

К слову, в этом году празднование Курбан айта выпало на 31 июля, 1 и 2 августа.