Волонтеры раздали жителям столицы буклеты с информацией о важности вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тысячу информационных буклетов о важности вакцинации против коронавируса распространили столичные волонтеры в торгово-развлекательных центрах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Волонтеры раздали горожанам буклеты и призвали общественность пройти вакцинацию, чтобы вместе остановить пандемию.

«Волонтеры распространяют информационные буклеты в торгово-развлекательных центрах «Хан Шатыр», «Keruen», «Keruen City», «Сарыарка» и на рынке «Астаналык». Тем самым мы хотели больше проинформировать население о прививках и мотивировать на вакцинацию. Проходя вакцинацию, мы помогаем защитить от коронавируса не только себя, но и свою семью, близких и окружающих людей», – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Кайрат Камбаров.

По словам волонтера Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» и городского штаба волонтеров Арайлым Сапарали, распространение информационных буклетов в общественных местах будет продолжено. Любой житель может принять участие в этом мероприятии в качестве волонтера.