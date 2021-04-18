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    12:23, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Волонтеры раздали жителям столицы буклеты с информацией о важности вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тысячу информационных буклетов о важности вакцинации против коронавируса распространили столичные волонтеры в торгово-развлекательных центрах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Волонтеры раздали горожанам буклеты и призвали общественность пройти вакцинацию, чтобы вместе остановить пандемию.

    «Волонтеры распространяют информационные буклеты в торгово-развлекательных центрах «Хан Шатыр», «Keruen», «Keruen City», «Сарыарка» и на рынке «Астаналык». Тем самым мы хотели больше проинформировать население о прививках и мотивировать на вакцинацию. Проходя вакцинацию, мы помогаем защитить от коронавируса не только себя, но и свою семью, близких и окружающих людей», – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Кайрат Камбаров.


    По словам волонтера Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» и городского штаба волонтеров Арайлым Сапарали, распространение информационных буклетов в общественных местах будет продолжено. Любой житель может принять участие в этом мероприятии в качестве волонтера.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество Волонтёрство
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