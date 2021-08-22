Волонтеры раздали жителям столицы буклеты о важности вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане волонтеры МРЦ «Астана жастары» раздавали жителям и гостям столицы буклеты о важности вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Волонтеры раздавали буклеты в местах массового скопления людей (автобусы, остановки), а также рассказывали, как получить вакцину против КВИ, и необходимых процедурах, предшествующих проведению иммунизации.

За прошедшие сутки в столице выявлено более 900 случаев заражения COVID-19.

Стоит отметить, что сегодня во всех районах столицы волонтеры, представители мобильных групп продолжают информационно-разъяснительную работу, раздают буклеты с пошаговой инструкцией о важности и эффективности вакцинации против коронавируса, а также информацией о подготовке к иммунизации.

В ходе разъяснительной работы были полностью соблюдены санитарные требования, такие как масочный режим, социальная дистанция.