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вчера 19:21
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Волонтеры раздали жителям столицы буклеты о важности вакцины
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане волонтеры МРЦ «Астана жастары» раздавали жителям и гостям столицы буклеты о важности вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Волонтеры раздавали буклеты в местах массового скопления людей (автобусы, остановки), а также рассказывали, как получить вакцину против КВИ, и необходимых процедурах, предшествующих проведению иммунизации.
За прошедшие сутки в столице выявлено более 900 случаев заражения COVID-19.
Стоит отметить, что сегодня во всех районах столицы волонтеры, представители мобильных групп продолжают информационно-разъяснительную работу, раздают буклеты с пошаговой инструкцией о важности и эффективности вакцинации против коронавируса, а также информацией о подготовке к иммунизации.
В ходе разъяснительной работы были полностью соблюдены санитарные требования, такие как масочный режим, социальная дистанция.
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