Волонтеры раздали рекомендации по профилактике коронавируса жителям Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Усть-Каменогорска присоединились к акции «Біз біргеміз!», передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках республиканской акции «Біз біргеміз!» волонтеры областного фронт-офиса раздали жителям специальные выпуски газет «Дидар» и «Рудный Алтай» с рекомендациями по профилактике коронавируса в продовольственных магазинах, в торговых домах и рынках города Усть-Каменогорска. Также были охвачены жилые дома. Данная акция будет продолжена волонтерскими штабами в городах и районах области», - сообщил в Facebook Молодежный ресурсный центр ВКО.