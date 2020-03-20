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Волонтеры раздали рекомендации по профилактике коронавируса жителям Усть-Каменогорска

20 Марта 2020 22:19
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Волонтеры раздали рекомендации по профилактике коронавируса жителям Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Усть-Каменогорска присоединились к акции «Біз біргеміз!», передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня в рамках республиканской акции «Біз біргеміз!» волонтеры областного фронт-офиса раздали жителям специальные выпуски газет «Дидар» и «Рудный Алтай» с рекомендациями по профилактике коронавируса в продовольственных магазинах, в торговых домах и рынках города Усть-Каменогорска. Также были охвачены жилые дома. Данная акция будет продолжена волонтерскими штабами в городах и районах области», - сообщил в Facebook Молодежный ресурсный центр ВКО.

фото: facebook.com
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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Волонтёрство, Коронавирус в РК,
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Ринат Дусумов

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