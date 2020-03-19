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Волонтеры приступили к пошиву многоразовых медицинских масок в Атырау

19 Марта 2020 16:31
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Волонтеры приступили к пошиву многоразовых медицинских масок в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау волонтеры приступили к пошиву многоразовых медицинских масок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня готовы около шестисот масок. 22 предпринимателя, в том числе ателье и швеи на дому, среди которых есть получившие сертификаты по проекту «Іскер ана», выразили готовность оказать помощь при пошиве столь необходимого на сегодня средства защиты. Сначала мы планировали шить маски многоразового применения только для определенных слоев населения, кто не может их купить. Но потом люди вокруг стали просить сшить и для них на продажу. Поэтому мы решили развернуть продажу многоразовых масок», - сообщила директор Гражданского центра Айшерим Доскалиева.

Она добавила, что маски многослойные. После трех часов применения их можно постирать, погладить и носить снова. Некоторые предприятия уже обратились в Гражданский центр с просьбой сшить маски для их сотрудников. Принято уже несколько заказов. Часть масок волонтеры бесплатно передадут социально уязвимым слоям населения.


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Ключевые слова: Атырауская область, Безопасность, Общество, Волонтёрство, Коронавирус,
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Автор:

А. Соколов

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